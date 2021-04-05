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Пожежу на заводі в Чернівцях загасили

Новость на русском → Чернівці, Понеділок 05 квітня 2021 21:26
Пожежу на заводі в Чернівцях загасили Фото: у Чернівцях горів завод "Розма" (cv.dsns.gov.ua)
Автор: Дмитро Левицький

У Чернівцях ввечері 5 квітня ліквідували пожежу на заводі "Розма". Пожежа сталася на третьому поверсі чотирьохповерхової будівлі заводу на вулиці Прутська, 29.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Як розповіли рятувальники, вогнем було охоплено 500 квадратних метрів. До ліквідації пожежі довелося залучити три пожежно-рятувальні підрозділи.

О 19:22 рятувальники локалізували пожежу та о 19:37 її ліквідували. Причини виникнення вогню та збитки, завдані пожежею, встановлюються.

Фото: у Чернівцях горів завод "Розма" (cv.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні ввечері місцеві ЗМІ розповіли про пожежу на заводі "Розма" у Чернівцях. Над мікрорайоном, де розташований завод, було видно велику хмару диму. Завод, де сталася пожежа, займається виготовленням поліпропіленових систем для опалення та водопостачання.

Додамо, минулого тижня на підприємстві у Харкові стався вибух, в результаті якого одна людина загинула і ще одна постраждала.

Крім того, минулого понеділка потужний вибух стався на заводі в Індонезії. В результаті інциденту постраждали десятки людей.

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