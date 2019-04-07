Пожар на заповедных территориях в Черниговской обл. локализовали

Пожар на 40 гектарах территории Межреченского регионального ландшафтного парка в Черниговской области был локализован. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, возгорание камыша на территории 13,5 га и пожар лесной подстилки на 40 гектарах территории Межреченского регионального ландшафтного парка локализованы.

Отмечается, что к тушению пожара были привлечены 90 человек личного состава, 12 единиц техники, среди которых самолет АН-32П и вертолет Ми-8. Спасатели ГСЧС осуществили 21 сброс воды.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черниговской области произошло возгорание на территории Межреченского регионального ландшафтного парка. Пожаром было охвачено 16,5 га камыша. Позже огонь распространился на 40 га заповедных территорий Межреченского регионального ландшафтного парка.

Как писало РБК-Украина, в Киеве 9-10 апреля ожидается высокая пожарная опасность. Пожарная опасность в столице достигнет 4 класса. Специалисты призывают киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах.

Кроме того, в поселке Шпирки Барского района Винницкой области в воскресенье, 7 апреля, произошел пожар на птицефабрике. В результате инцидента никто не пострадал.