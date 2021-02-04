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Пожар в запорожской больнице: в Минздраве рассказали, как будет работать учреждение

Запорожье, Четверг 04 февраля 2021 15:29
Пожар в запорожской больнице: в Минздраве рассказали, как будет работать учреждение
Фото: Максим Степанов в Запорожье (061.ua)
Автор: Роман Тверденко

Запорожская областная инфекционная больница продолжит работать в штатном режиме. Но часть пациентов должны перевести в другие учреждения.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает 061.ua.

Он отметил, что из-за невысокой загруженности больниц пациентами с коронавирусом, есть возможность распределить людей в другие заведения.

"Из того, что я сегодня услышал, больница будет работать в обычном режиме, но есть смысл перевести больных в другие медучреждения, но это будет решаться позже, а пока 18 пациентов находятся в больнице. Я думаю, что их можно перевести в другие больницы, сейчас нет такой загруженности больными на COVID-19. Все мы знаем, что сейчас стабилизировалась ситуация", - рассказал Степанов.

Сегодня министр также заявил, что четырех погибших во время пожара в больнице было спасти почти невозможно.

Напомним, минувшей ночью произошел пожар в одной из палат реанимационного отделения инфекционной больницы Запорожья. В результате пожара погибли четыре человека - врач и трое пациентов, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Как писало РБК-Украина, в Запорожье создали комиссию, которая должна разобраться в причинах пожара в инфекционной больнице, где погибли люди. На месте происшествия создали пункт дезинфекции.

Также известно, что семьям погибших в результате пожара выделят по 50 тысяч гривен.

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Новости Украины Общество Запорожьепожарбольница

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