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"Погибших невозможно было спасти": Степанов рассказал о пожаре в больнице Запорожья

Запорожье, Четверг 04 февраля 2021 15:03
"Погибших невозможно было спасти": Степанов рассказал о пожаре в больнице Запорожья
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Пожар в запорожской инфекционной больнице распространился достаточно быстро. Из-за этого не было почти шансов спасти погибших в результате происшествия.

Об этом по итогам визита в запорожскую больницу заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает 061.ua.

Он отметил, что изначально в учреждении мог произойти взрыв, который и дал толчок большому пожару. При этом известно, что само оборудование было довольно современным и новым.

"Сейчас работают следственные органы над тем, чтобы установить причину трагедии. Из того, что мы услышали, предварительно это мог быть взрыв: достаточно быстро распространился огонь и практически не было возможности спасти этих людей", - сказал министр.

Сегодня в рамках визита Степанов также посетит пострадавших от пожара в инфекционной больнице.

Напомним, сегодня ночью произошел пожар в одной из палат реанимационного отделения инфекционной больницы Запорожья. В результате пожара погибли четыре человека - врач и трое пациентов, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Как писало РБК-Украина, в Запорожье создали комиссию, которая должна разобраться в причинах пожара в инфекционной больнице, где погибли люди. На месте происшествия создали пункт дезинфекции.

Также известно, что семьям погибших в результате пожара выделят по 50 тысяч гривен.

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