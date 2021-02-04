Пожежа у запорізькій лікарні: у МОЗ розповіли, як буде працювати заклад

Фото: Максим Степанов в Запоріжжі (061.ua)

Запорізька обласна інфекційна лікарня продовжить працювати в штатному режимі. Але частину пацієнтів повинні перевести в інші установи.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє 061.ua.

Він зазначив, що через невисоку завантаженість пацієнтами лікарень з коронавірусом, є можливість розподілити людей в інші заклади.

"З того, що я сьогодні почув, лікарня буде працювати в звичайному режимі, але є сенс перевести хворих в інші лікувальні заклади, але це буде вирішуватися пізніше, а поки 18 пацієнтів перебувають у лікарні. Я думаю, що їх можна перевести в інші лікарні, зараз немає такої завантаженості хворими на COVID-19. Всі ми знаємо, що зараз ситуація стабілізувалася", - розповів Степанов.

Сьогодні міністр також заявив, що чотирьох загиблих під час пожежі в лікарні було врятувати майже неможливо.

Нагадаємо, минулої ночі сталася пожежа в одній з палат реанімаційного відділення інфекційної лікарні Запоріжжя. В результаті пожежі загинули чотири людини - лікар і троє пацієнтів, які перебували на апаратах штучної вентиляції легенів.

Як повідомляло РБК-Україна, в Запоріжжі створили комісію, яка має розібратися в причини пожежі в інфекційній лікарні, де загинули люди. На місці події створили пункт дезінфекції.

Також відомо, що сім'ям загиблих в результаті пожежі виділять 50 тисяч гривень.