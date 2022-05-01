Пожар на военном объекте. Названа причина взрывов под Белгородом

Причиной сегодняшних взрывов под Белгородом стал пожар на объекте Министерства обороны Российской Федерации. Российские власти обещают предоставить подробную информацию позже.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.
"На границе трех муниципалитетов - Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа - произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - отметил он.
По его словам, на месте работают оперативные службы, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности.
Напомним, ранее местные Telegram-паблики сообщали о взрывах в районе села Томаровка под Белгородом, где находятся склады с боеприпасами.
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