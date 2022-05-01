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Пожар на военном объекте. Названа причина взрывов под Белгородом

Фото: столб дыма после взрыва под Белгородом (t.me/belgorod_informant)
Автор: Артем Горовенко

Причиной сегодняшних взрывов под Белгородом стал пожар на объекте Министерства обороны Российской Федерации. Российские власти обещают предоставить подробную информацию позже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

"На границе трех муниципалитетов - Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа - произошел пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - отметил он.

По его словам, на месте работают оперативные службы, принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Напомним, ранее местные Telegram-паблики сообщали о взрывах в районе села Томаровка под Белгородом, где находятся склады с боеприпасами.

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