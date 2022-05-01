Пожежа на військовому об'єкті. Названо причину вибухів під Бєлгородом

Причиною сьогоднішніх вибухів під Бєлгородом стала пожежа на об'єкті Міністерства оборони Російської Федерації. Російська влада обіцяє надати детальну інформацію пізніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова.
"На кордоні трьох муніципалітетів - Борисовського і Бєлгородського районів та Яковлевського міського округу - сталася пожежа на території одного з об'єктів Міністерства оборони РФ. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється", - зазначив він.
За його словами, на місці працюють оперативні служби, вживаються всі необхідні заходи для забезпечення безпеки.
Нагадаємо, раніше місцеві Telegram-пабліки повідомляли про вибухи в районі села Томарівка під Білгородом, де знаходяться склади з боєприпасами.
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