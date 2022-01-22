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Пожар в центральном офисе сети супермаркетов АТБ в Днепре ликвидировали

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Днепре потушили пожар в здании, где находится центральный офис сети супермаркетов АТБ. Жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

Пожар в девятиэтажном офисном здании вспыхнул в 14:15. Огонь распространился с 1 по 7 этажи. Локализовать возгорание удалось в 15:48. Полностью ликвидировать огонь удалось около 16:30.

В результате пожара жертв и пострадавших нет. Для тушения привлекались 55 человек и 14 единиц спецтехники.

Фото: последствия пожара в офисном здании в Днепре (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Напомним, днем 22 января в Днепре произошел пожар в здании, где находится центральный офис сети супермаркетов АТБ. Огонь вспыхнул в ресторане на первом этаже.

Отметим, сегодня пожар произошел в Харькове. Загорелся учебный корпус Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого.

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ДнепрАТБГСЧС