Пожар в центральном офисе сети супермаркетов АТБ в Днепре ликвидировали

В Днепре потушили пожар в здании, где находится центральный офис сети супермаркетов АТБ. Жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины .

Пожар в девятиэтажном офисном здании вспыхнул в 14:15. Огонь распространился с 1 по 7 этажи. Локализовать возгорание удалось в 15:48. Полностью ликвидировать огонь удалось около 16:30.

В результате пожара жертв и пострадавших нет. Для тушения привлекались 55 человек и 14 единиц спецтехники.

Фото: последствия пожара в офисном здании в Днепре (facebook.com/MNS.GOV.UA)