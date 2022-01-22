В Днепре горит центральный офис сети супермаркетов АТБ
В Днепре 22 января произошел пожар в центральном офисе сети супермаркетов АТБ. Огонь возник в ресторане на первом этаже девятиэтажного здания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
Как уточнили в ГСЧС, пожар вспыхнул на первом этаже ресторана "Пальмира" в 14:15. Заведение находится в девятиэтажном здании, где находится центральный офис сети супермаркетов АТБ. Пламя перекинулось на утеплитель на внешней стене и распространилось до 7-го этажа.
На 4-м этаже огонь распространился в офисное помещение. Пожар локализован около 16:00 Жертв и пострадавших нет. К тушению привлекались 45 человек и 11 единиц спецтехники.
Очевидцы в соцсетях сообщают, что пожар уже потушили. Отмечается, что сгорела стена всего офисного здания. На кадрах видно, как огонь охватывает одну из внешних стен до самой крыши.
Днепр. Центральный офис атб pic.twitter.com/Yq9HwcxkA1— M:ara (@gt_lozz) January 22, 2022
Докладываю. АТБ потушили. Сгорела стена всего здания. pic.twitter.com/iPBmqFurto— Денис Днепр (@dendnepro) January 22, 2022
Напомним, сегодня пожар произошел в Харькове. Загорелся учебный корпус Национальной юридической академии им. Ярослава Мудрого.