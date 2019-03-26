В Баку горит торговый центр

Иллюстративное фото (facebook.com MNS.GOV.UA)

Огонь распространился до четвертого этажа здания

В Баку сегодня утром 26 марта произошел сильный пожар в торговом центре "Диглас". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Trend.

Известно, что пожар начался в одном из магазинов торгового центра. Огонь распространился до четвертого этажа здания.

На место происшествия направлено более 10 пожарных расчетов и два вертолета авиаотряда МЧС.

В связи с пожаром в торговом центре в Низаминском районе Баку ограничено движение транспорта на проспекте Гара Гараева. Тушение пожара продолжается. Информации о постраждавших нет.

РБК-Украина писало, что в РФ завершили расследование в отношении семи фигурантов одного из уголовных дел о пожаре в Кемерово в торгово-развлекательном центре, жертвами которого стали 60 человек. В числе обвиняемых семь человек.

Ранее сообщалось, что на заводе по производству пестицидов в городе Яньчен (Китай) произошел мощный взрыв, в результате которого погибли шесть человек и 30 человек пострадали.