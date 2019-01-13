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Пожар на территории калушского завода ликвидирован

Новости » Происшествия    13.01.2019 - 13:40
Пожар на территории калушского завода ликвидирован
Фото: пожар на заводе (facebook.com/mvs.gov.ua)

Пожар в Калуше на территории завода ликвидирован 13 января в 10:44

Пожар на заводе ООО "Карпатнефтехим", который начался вечером 12 января, в Калуше Ивано-Франковской области ликвидирован. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сообщается, что 13 января в 10:44 пожар в Калуше на территории ООО "Карпатнефтехим" ликвидирован.

Напомним, вечером 12 января 2019 в Калуше возник пожар на заводе ООО "Карпатнефтехим", который занимается переработкой нефтепродуктов. Загорелся пирогаз (топливо, содержит в себе преимущественно водород, метан и этилен). Инженеры завода запретили тушить огонь, зато перекрыли подачу газу. Мэрия Калуша отметила, что угрозы жителям города нет.

Спасателям Ивано-Франковской области удалось локализовать пожар на заводе "Карпатнефтехим" в Калуше. 50 полицейских обеспечивали охрану общественного порядка на заводе и не допускали приближения людей и транспорта к месту пожара. В общем привлечены руководители районного отдела, следователи полиции и группы реагирования патрульной полиции.

В то же время полицейские Ивано-Франковской области открыли уголовное производство из-за пожара на калушском химзаводе. Правоохранители установили, что пожар возник из-за нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью на производстве. В результате пожара возникла угроза наступления тяжких последствий в состоянии производственных объектов этого предприятия. Причины пожара и ущерб устанавливаются.

 

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