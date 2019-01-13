ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Пожежа на території калуського заводу ліквідована

Новини » Надзвичайні події    13.01.2019 - 13:40
Пожежа на території калуського заводу ліквідована
Фото: пожежа на заводі (facebook.com/mvs.gov.ua)

Пожежу у Калуші на території заводу ліквідовано 13 січня о 10:44

Пожежу на заводі ТОВ "Карпатнафтохім", яка розпочалась ввечері 12 січня, у Калуші Івано-Франківської області ліквідовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що 13 січня о 10:44 пожежу в Калуші на території ТОВ "Карпатнафтохім" ліквідовано.

Нагадаємо, увечері 12 січня 2019 в Калуші виникла пожежа на заводі ТОВ "Карпатнафтохім", який займається переробкою нафтопродуктів. Загорівся пирогаз (паливо, містить у собі переважно водень, метан і етилен). Інженери заводу заборонили гасити вогонь, зате перекрили подачу газу. Мерія Калуша зазначила, що загрози жителям міста немає.

Рятувальникам Івано-Франківської області вдалося локалізувати пожежу на заводі "Карпатнафтохім" у Калуші. 50 поліцейських забезпечували охорону громадського порядку на заводі і не допускали наближення людей та транспорту до місця пожежі. Загалом залучені керівники районного відділу, слідчі поліції і групи реагування патрульної поліції.

У той же час поліцейські Івано-Франківської області відкрили кримінальне провадження через пожежу на калуському хімзаводі. Правоохоронці встановили, що пожежа виникла через порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві. В результаті пожежі виникла загроза настання тяжких наслідків в стані виробничих об'єктів цього підприємства. Причини пожежі та збитки встановлюються.

 

У ДСНС розповіли про хід ліквідації пожежі на заводі в Калуші Пожежу на заводі в Калуші локалізували
Новини України пожежа
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся