Пожежа на території калуського заводу ліквідована

Фото: пожежа на заводі (facebook.com/mvs.gov.ua)

Пожежу у Калуші на території заводу ліквідовано 13 січня о 10:44

Пожежу на заводі ТОВ "Карпатнафтохім", яка розпочалась ввечері 12 січня, у Калуші Івано-Франківської області ліквідовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що 13 січня о 10:44 пожежу в Калуші на території ТОВ "Карпатнафтохім" ліквідовано.

Нагадаємо, увечері 12 січня 2019 в Калуші виникла пожежа на заводі ТОВ "Карпатнафтохім", який займається переробкою нафтопродуктів. Загорівся пирогаз (паливо, містить у собі переважно водень, метан і етилен). Інженери заводу заборонили гасити вогонь, зате перекрили подачу газу. Мерія Калуша зазначила, що загрози жителям міста немає.

Рятувальникам Івано-Франківської області вдалося локалізувати пожежу на заводі "Карпатнафтохім" у Калуші. 50 поліцейських забезпечували охорону громадського порядку на заводі і не допускали наближення людей та транспорту до місця пожежі. Загалом залучені керівники районного відділу, слідчі поліції і групи реагування патрульної поліції.

У той же час поліцейські Івано-Франківської області відкрили кримінальне провадження через пожежу на калуському хімзаводі. Правоохоронці встановили, що пожежа виникла через порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на виробництві. В результаті пожежі виникла загроза настання тяжких наслідків в стані виробничих об'єктів цього підприємства. Причини пожежі та збитки встановлюються.