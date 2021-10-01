Пожар на территории бывшего завода Мукачево: спасатели ликвидировали огонь

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 11:30. Возгорание возникло на территории бывшего завода, в здании, которое не эксплуатируется.

К ликвидации огня были привлечены 9 единиц техники и 39 спасателей. Уже в 14:00 пожар был локализован на площади 1200 кв. м.

Огонь ликвидировали в 17:20. Пострадавших нет.

Фото: пожарные ликвидировали огонь на территории бывшего завода Мукачево (dsns.gov.ua)