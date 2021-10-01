Пожежа на території колишнього заводу Мукачева: рятувальники ліквідували вогонь

Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло о 11:30. Загоряння виникло на території колишнього заводу, у будівлі, яка не експлуатується.

До ліквідації вогню були залучені 9 одиниць техніки й 39 рятувальників. Вже о 14:00 пожежу було локалізовано на площі 1200 кв. м.

Вогонь ліквідували о 17:20. Постраждалих немає.

Фото: пожежники ліквідували вогонь на території колишнього заводу Мукачева (dsns.gov.ua)