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Пожежа на території колишнього заводу Мукачева: рятувальники ліквідували вогонь

Автор: Сергій Пишкін

Пожежу, що виникла на території колишнього заводу "Мукачівприлад" - ліквідовано. Згідно з даними ДСНС, постраждалих немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло о 11:30. Загоряння виникло на території колишнього заводу, у будівлі, яка не експлуатується.

До ліквідації вогню були залучені 9 одиниць техніки й 39 рятувальників. Вже о 14:00 пожежу було локалізовано на площі 1200 кв. м.

Вогонь ліквідували о 17:20. Постраждалих немає.

Фото: пожежники ліквідували вогонь на території колишнього заводу Мукачева (dsns.gov.ua)

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МукачевоПожежа