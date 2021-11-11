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Пожар на СТО в Киеве: один сотрудник получил ожоги лица

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Киев, Четверг 11 ноября 2021 10:34
Пожар на СТО в Киеве: один сотрудник получил ожоги лица Фото: в Киеве произошел пожар на СТО (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Иванна Шовкун

Вечером в среду, 10 ноября, в Киеве произошел пожар на втором этаже здания СТО. В результате возгорания ожоги лица получил один из сотрудников станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в городе Киеве в Facebook.

ЧП случилось по адресу улица Бойчука, 45 в Голосеевском районе столицы. Информация о происшествии поступила на линию спасателей в 20:19. Бойцы ГСЧС оперативно прибыли на место и установили, что загорелся второй этаж здания, где находилось СТО. Огонь охватил площадь размером 200 кв.м.

"Из-за того, что ближайший источник водоснабжения находится более чем за 1,5 км, была организована прокладка дополнительных магистральных линий и организован подвоз воды для обеспечения спасателей основными средствами пожаротушения", - говорится в сообщении.

В 22:04 пожар был локализован, а в 23:01 - ликвидирован. На месте возгорания работали 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 47 человек личного состава.

Фото: в Киеве загорелось здание СТО (facebook.com/DSNSKyiv)

До прибытия спасателей работник СТО пытался самостоятельно погасить пожар. Однако мужчина получил ожоги 25% кожи лица. На место вызвали медиков, у пострадавшего также заметили признаки отравления продуктами горения. Мужчину госпитализировали.

Причину возгорания в здании СТО выясняют правоохранители.

Напомним, в Одессе произошел пожар в общежитии Государственного университета интеллектуальных технологий и связи. Несколько человек пострадали.

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