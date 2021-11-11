Пожежа на СТО у Києві: один співробітник отримав опіки обличчя

Увечері у середу, 10 листопада, у Києві сталася пожежа на другому поверсі будівлі СТО. Внаслідок займання опіки обличчя отримав один із співробітників станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС України в місті Києві в Facebook .

НП сталася за адресою вулиця Бойчука, 45 у Голосіївському районі столиці. Інформація про подію надійшла на лінію рятувальників о 20:19. Бійці ДСНС оперативно прибули на місце та встановили, що спалахнув другий поверх будівлі, де знаходилося СТО. Вогонь охопив площу розміром 200 кв.м.

"Через те, що найближче джерело водопостачання знаходиться більш ніж за 1,5 км, було організовано прокладання додаткових магістральних ліній та організовано підвезення води для забезпечення рятувальників основними засобами пожежогасіння", - йдеться у повідомленні.

О 22:04 пожежу було локалізовано, а о 23:01 – ліквідовано. На місці загоряння працювали 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 47 осіб особового складу.

Фото: в Києві спалахнула будівля СТО (facebook.com/DSNSKyiv)

До прибуття рятувальників працівник СТО намагався самостійно загасити пожежу. Однак чоловік отримав опіки 25% шкіри обличчя. На місце викликали медиків, у потерпілого також помітили ознаки отруєння продуктами горіння. Чоловіка госпіталізували.

Причину займання у будівлі СТО з'ясовують правоохоронці.