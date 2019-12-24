Пожар в Старобельске: открыто дело против спасателей

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против сотрудников Госбюро чрезвычайных ситуаций в Луганской области из-за пожара в интернате Старобельска. Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Отмечается, что следствие даст оценку действиям должностных лиц ГСЧС в Луганской области, которые осуществляли надзор и проверку функционирования аварийно-спасательных систем лечебного заведения.

"Квалификация: служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение служебным лицом своих служебных обязанностей из-за недобросовестного отношения к ним, что повлекло тяжкие последствия (2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины)", - рассказали в пресс-службе.

Напомним, утром 22 декабря горел один из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната. В результате пожара погибли четверо людей, трое получили телесные повреждения.

По предварительной версии следствия причиной является неисправность электросети.

После этого Министерство социальной политики инициировало проверки всех подведомственных учреждений на предмет соблюдения мер противопожарной безопасности.