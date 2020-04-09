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Пожар склада в Киеве: полиция установила виновника

Новости » Происшествия     09.04.2020 - 16:27
Пожар склада в Киеве: полиция установила виновника
Фото: пожар в Киеве (dsns.gov.ua)

Правоохранители открыли производство по ч. 1 ст. 270 УК Украины

Правоохранители установили предполагаемого виновника пожара в складском здании в Киеве, который произошел 8 апреля в Дарницком районе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Как установили следователи, 53-летний арендатор склада разжег костер, чтобы приготовить пищу, но огонь перекинулся на здание, где хранились лакокрасочные материалы. Полиция квалифицировала произошедшее как нарушение требований пожарной безопасности.

По факту правоохранители начали уголовное производство по ч. 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности. Виновнику грозит наказание в виде штрафа, исправительных работ или ограничения свободы.

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, а также общую сумму материальных убытков причиненных пожаром.

Напомним, 8 апреля в Дарницком районе Киева произошел пожар в складском здании, предназначенном для хранения лакокрасочных материалов. Спасатели установили, что возгорание началось с дров, а потом огонь перекинулся на здание. Огнем было охвачено 2000 квадратных метров здания.

Также РБК-Украина писало, что правоохранители вручили подозрение виновнику пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. Правоохранители установили, что 27-летний ранее судимый житель села Раговка жег сухую траву, что повлекло за собой масштабный лесной пожар.

С начала года огонь уничтожил почти 18 тыс. гектаров экосистем, - ГСЧС Пожар в Чернобыльской зоне: перекрыты два КПП и эвакуирован поселок
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