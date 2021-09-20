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Пожар в школе в Чугуеве: огонь уничтожил спортзал

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Чугуев, Понедельник 20 сентября 2021 02:56
Пожар в школе в Чугуеве: огонь уничтожил спортзал Фото: крупный пожар произошел в школе в Чугуеве (facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Артур Родивилов

Пожар в школе произошел вечером 19 сентября в Чугуеве Харьковской области. Предварительно, все началось в спортзале, потом огонь повредил другие учебные помещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.

Полсотни спасателей и 12 пожарных машин боролись с огнем и, наконец, локализовали его. Учеников школы, вероятно, временно переведут на дистанционное обучение или в другие заведения.

"Пожар произошел в чугуевской школе № 2 в Харьковской области. 19 сентября в 19:28 в местном отделении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям получили сообщение о возгорании в спортзале школы на улице Гвардейской, 43", - говорится в сообщении.

Как сообщает "Суспільне", пожар начался на крыше, вспыхнуло деревянное перекрытие. В школе на момент возгорания был только сторож, он не пострадал.

Городская глава Чугуева Галина Минаева рассказала, что из-за последствий пожара 20 сентября ученики школы будут учиться дистанционно.

"Спортзал и частично учебный корпус задело. В зависимости от объема выгоревшего будем определять: возможно, переведем (учеников - ред.) в другие школы. Пока рано говорить. Завтра - послезавтра поговорим с директором и определимся", - сказала Минаева.

В ГСЧС добавили, что сгорело около 500 квадратных метров помещений. Локализовать огонь удалось в 22:02.

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