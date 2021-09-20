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Пожежа в школі в Чугуєві: вогонь знищив спортзал

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Чугуїв, Понеділок 20 вересня 2021 02:56
Пожежа в школі в Чугуєві: вогонь знищив спортзал Фото: велика пожежа сталася в школі в Чугуєві (facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Артур Родивилов

Пожежа в школі сталася ввечері 19 вересня в Чугуєві Харківської області. Попередньо, все почалося в спортзалі, потім вогонь пошкодив інші навчальні приміщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Харківській області.

Півсотні рятувальників і 12 пожежних машин боролися з вогнем і, нарешті, локалізували його. Учнів школи, ймовірно, тимчасово переведуть на дистанційне навчання або в інші заклади.

"Пожежа сталася в Чугуївській школі № 2 в Харківській області. 19 вересня о 19:28 у місцевому відділенні Державної служби з надзвичайних ситуацій отримали повідомлення про загоряння у спортзалі школи на вулиці Гвардійській, 43", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє "Суспільне", пожежа почалася на даху, спалахнуло дерев'яне перекриття. У школі на момент загоряння був тільки сторож, він не постраждав.

Міська голова Чугуєва Галина Мінаєва розповіла, що через наслідки пожежі 20 вересня учні школи навчатимуться дистанційно.

"Спортзал і частково навчальний корпус зачепило. Залежно від обсягу вигорілого визначатимемо: можливо, переведемо (учнів - ред.) в інші школи. Поки рано говорити. Завтра-післязавтра поговоримо з директором і визначимося", - сказала Мінаєва.

У ДСНС додали, що згоріло близько 500 квадратних метрів приміщень. Локалізувати вогонь вдалося о 22:02.

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