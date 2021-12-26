UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Пожар в Рождественском городке в Черновцах: появились новые подробности

Автор: Валерия Полищук

В Черновцах на территории Рождественского городка на Соборной площади произошел пожар. Инцидент произошел около 6:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Молодий буковинець".

Руководитель пресс-службы ГСЧС в Черновицкой области Сергей Бабчук сообщил, что пожар возник не в деревянном домике, а рядом с ним. Возле домика стояла компания из молодых девушек. В результате инцидента у пострадавшей загорелась верхняя одежда.

По его словам, сейчас устанавливаются причины и обстоятельства этого происшествия.

Прибывшая на место инцидента скорая помощь госпитализировала пострадавшую в больницу.

Напомним, в Черновцах на Соборной площади 17-летняя девушка получила ожоги.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧерновцыПожар