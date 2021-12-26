Пожар в Рождественском городке в Черновцах: появились новые подробности

В Черновцах на территории Рождественского городка на Соборной площади произошел пожар. Инцидент произошел около 6:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Молодий буковинець".
Руководитель пресс-службы ГСЧС в Черновицкой области Сергей Бабчук сообщил, что пожар возник не в деревянном домике, а рядом с ним. Возле домика стояла компания из молодых девушек. В результате инцидента у пострадавшей загорелась верхняя одежда.
По его словам, сейчас устанавливаются причины и обстоятельства этого происшествия.
Прибывшая на место инцидента скорая помощь госпитализировала пострадавшую в больницу.