Пожар в Рождественском городке в Черновцах: появились новые подробности

В Черновцах на территории Рождественского городка на Соборной площади произошел пожар. Инцидент произошел около 6:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Молодий буковинець" .

Руководитель пресс-службы ГСЧС в Черновицкой области Сергей Бабчук сообщил, что пожар возник не в деревянном домике, а рядом с ним. Возле домика стояла компания из молодых девушек. В результате инцидента у пострадавшей загорелась верхняя одежда.

По его словам, сейчас устанавливаются причины и обстоятельства этого происшествия.

Прибывшая на место инцидента скорая помощь госпитализировала пострадавшую в больницу.