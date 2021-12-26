Пожежа у Різдвяному містечку у Чернівцях: з'явилися нові подробиці

У Чернівцях на території Різдвяного містечка на Соборній площі сталася пожежа. Інцидент стався близько 6:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Молодий буковинець".
Керівник прес-служби ДСНС у Чернівецькій області Сергій Бабчук повідомив, що пожежа виникла не в дерев'яному будиночку, а поруч з ним. Біля будиночка стояла компанія з молодих дівчат. В результаті інциденту у постраждалої загорівся верхній одяг.
За його словами, зараз встановлюються причини і обставини цієї події.
Прибула на місце інциденту швидка допомога госпіталізувала постраждалу в лікарню.