В Харьковской области в 2018 году создано 20 новых детских садов, - Светличная

Фото: Юлия Светличная (УНИАН)

Детсады обеспечивают более 1500 мест для детей

В Харьковской области в 2018 году было создано 20 новых детских садов, которые обеспечивают более 1500 мест для детей. Об этом заявила председатель ОГА Юлия Светличная во время рабочей поездки в Харьковский район, где она ознакомилась с проектами и ходом строительства двух новых детских садов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу администрации.

По информации пресс-службы, в следующем году строительство новых садов будет продолжено.

"20 объектов дошкольного образования было сделано в Харьковской области в 2018 году. Создано более 1,5 тысячи мест в детсадах. В 2019 году мы также предусмотрели финансирование на эти цели и будем увеличивать количество мест для детей там, где это необходимо. Также сделаем все, чтобы закупать качественное оборудование и мебель", - сказала Светличная.

В ОГА отмечают, что в Южном руководитель области ознакомилась с ходом строительства и реконструкции здания сада.

"Строительство дополнительного 3-этажного корпуса ДОУ в Южном позволит создать 130 мест для дошкольников. В Березовке реконструируют здание, где разместят 2 группы - для 25 детей каждая", - говорится в сообщении.

Работы стартовали этой осенью и финансируются совместно областным и районным бюджетом. Проектом предусмотрена реконструкция существующего 2-этажного корпуса Южногородского ДУЗ и строительство нового - 3-этажного корпуса заведения. В целом это позволит создать 130 дополнительных мест для дошкольников.

Сейчас здесь укрепили фундамент и забетонировали опалубку имеющейся здания и монтируют железобетонные плиты перекрытия над первым этажом нового корпуса.

"В Южном около 200 детей находятся в очереди в детский сад. На 2019-й год мы запланировали финансирование для продолжения реконструкции и строительства этого заведения", - сообщила Светличная.

Заведующая Южногородского дошкольного учебного заведения Елена Варадова отметила, что очередь в заведение есть около 15 лет. В ДОУ ездят из соседних Комаровки и Березовки.

"Садочок строится прямо на глазах. Думаю, в следующем году дети смогут прийти в наше учебное заведение, где их будут ждать новые уютные комнаты. И одном из родителей мне не придется отказывать", - сказала Елена Варадова.

В отношении детей с Березовки, то в недалекой перспективе их родителям не придется ездить в детский сад в Южный. В поселке будет собственное детское учреждение. Для него уже приобрели здание, сейчас разрабатывают проект реконструкции. Здесь планируют разместить 2 группы - для 25 детей каждая. Поддержать реализацию проекта местной общине во время встречи пообещала Юлия Светличная.

"Это будет самый современный детский сад - красивый и оснащен всем необходимым. И такие детсады появляются не только у вас, в Березовке. В Песочине строится начальная школа на 240 мест и детский сад на 95 Южном", - сказала руководитель области.

Светличная отметила, что развитие гуманитарной сферы (в первую очередь, образования и здравоохранения) будет приоритетным в 2019 году.