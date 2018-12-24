Пожежа на ярмарку у Львові: медики розповіли про стан потерпілих

Фото: пожежа на різдвяному ярмарку у Львові (lviv.dsns.gov.ua)

Постраждалим надається вся необхідна допомога

Троє постраждалих від вибуху на різдвяному ярмарку у Львові знаходяться в опіковому відділенні міської лікарні, один пацієнт - у реанімації. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Львівської міської ради.

У міськраді зазначили, що погіршень у стані здоров'я пацієнтів немає. Їм надається вся необхідна допомога.

"Чоловік, який перебуває в реанімації, в тяжкому стані, але є маленька позитивна динаміка, він стабілізований, пробуємо його переводити на самостійне дихання, але він ще на допоміжному диханні знаходиться", - зазначив головний лікар восьмої міської лікарні Василь Обаранець.

Він додав, що три людини знаходиться в опіковому відділенні, їм надають допомогу, стан їх не гірше.

"Дівчину з реанімації вчора перевели у відділення. Їх сьогодні перев'язують. Погіршень немає ", - повідомив він.

Нагадаємо, 22 грудня близько 13:15 на різдвяному ярмарку у центрі Львова сталася пожежа. Попередньо відомо, що причиною загоряння став вибух газового балона, використання якого заборонено правилами техніки безпеки. Поліція відкрила кримінальну справу.