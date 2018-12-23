Пожар на ярмарке во Львове: медики рассказали о состоянии пострадавших

Фото: пожар на рождественской ярмарке во Львове (lviv.dsns.gov.ua)

Инцидент произошел вчера, 22 декабря

Состояние всех четверых пострадавших вследствие пожара на рождественской ярмарке в центре Львова стабилизировано. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета.

Как сообщил начальник управления охраны здоровья Львова Владимир Зуб, медработники оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

"Все четверо получают интенсивную терапию. Все четверо вчера были прооперированы на пораженных участках. Состояние у них стабилизировано. Девушку в течение дня будет переведено из реанимации в отделение. Старший мужчина остается в реанимации в тяжелом состоянии, но стабильном, продолжает получать интенсивную терапию. Состояние всех пациентов стабилизировано. Все больные всем обеспечены", - рассказал Зуб.

Напомним, ранее сообщалось, что после пожара, который произошел на рождественской ярмарке во Львове, за помощью к врачам обратились 5 человек. Двое были отправлены в реанимацию и трех человек госпитализировали в ожоговое отделение.

Отметим, что вчера, 22 декабря, около 13:15 на рождественской ярмарке в центре Львова произошел пожар. Предварительно известно, что причиной возгорания стал взрыв газового баллона, использование которого запрещено правилами техники безопасности. Полиция открыла уголовное дело.