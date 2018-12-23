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Пожежа на ярмарку у Львові: медики розповіли про стан постраждалих

Новини » Надзвичайні події    23.12.2018 - 13:17
Пожежа на ярмарку у Львові: медики розповіли про стан постраждалих
Фото: пожежа на різдвяному ярмарку у Львові (lviv.dsns.gov.ua)

Інцидент стався вчора, 22 грудня

Стан усіх чотирьох постраждалих внаслідок пожежі на різдвяному ярмарку в центрі Львова стабілізовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Львівської міськради.

Як повідомив начальник управління охорони здоров'я Львова Володимир Зуб, медпрацівники надають постраждалим всю необхідну допомогу.

"Всі четверо отримують інтенсивну терапію. Всіх четверо вчора були прооперовані на уражених ділянках. Стан в них стабілізований. Дівчину протягом дня з реанімації буде переведено у відділення. Старший чоловік залишається в реанімації у важкому стані, але стабільному, продовжує отримувати інтенсивну терапію. Стан всіх пацієнтів стабілізований. Всі хворі усім забезпечені", - розповів Зуб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що після пожежі, яка сталася на різдвяному ярмарку у Львові, за допомогою до лікарів звернулися 5 осіб. Двох було відправлено в реанімацію та трьох осіб госпіталізували в опікове відділення.

Зазначимо, що вчора, 22 грудня, близько 13:15 на різдвяному ярмарку в центрі Львова сталася пожежа. Попередньо відомо, що причиною загорання став вибух газового балону, використання якого заборонено правилами техніки безпеки. Поліція відкрила кримінальну справу. 

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Новини України Львівпожежа
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