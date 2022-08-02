Пожар и разрушения: россияне ночью атаковали гражданские цели в Харьковской области

Российские войска этой ночью обстреливали Харьковский, Богодуховский, Чугуевский и Изюмский районы области. В результате пострадала исключительно гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ОВА Олега Синегубова в Telegram.

По его словам, в Чугуевском районе утром оккупанты попали в одно из производств. Как следствие - разрушенные здания и мощности.

Также ночью россияне обстреляли с. Циркуны - поврежден жилой дом.

Вместе с тем враг несколько раз наносил удары по Черкасских Тишках, были попадания по открытых территориях: оккупанты уничтожили гостинично-ресторанный комплекс, повредили хозяйственные постройки и хвойные насаждения.

Кроме того, в Богодуховском районе в результате вражеского обстрела повреждено фермерское хозяйство, спасатели ликвидировали пожар.

Пострадавших в результате российских обстрелов Харьковской области этой ночью не было.

Тем временем на линии соприкосновения в области продолжаются боевые действия.

Как отметил глава области, наши защитники продолжают держать свои позиции и уничтожать живую силу и технику врага.

"За прошедшие сутки оккупанты совершили выдвижение отдельных подразделений в районах населенных пунктов Байрак и Дементеевка, однако отступили после удара ВСУ по позициям оккупантов", - рассказал Синегубов.

Фото: россияне ночью атаковали гражданские цели в Харьковской области (facebook.com/synegubov.official)

Напомним, вчера российские оккупанты утром 1 августа ударили по Салтовскому району Харькова.

Добавим, что 30 июля вражеская армия ударила по району ХТЗ.

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