Пожежа та руйнування: росіяни вночі атакували цивільні цілі в Харківській області

Російські війська цієї ночі обстрілювали Харківський, Богодухівський, Чугуївський та Ізюмський райони області. Внаслідок чого постраждала виключно цивільна інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

За його словами, в Чугуївському районі зранку окупанти влучили в одне із виробництв. Як наслідок - зруйновані будівлі та потужності.

Також вночі росіяни обстріляли с. Циркуни - пошкоджений житловий будинок.

Разом з тим ворог кілька разів завдавав ударів по Черкаських Тишках, були влучання по відкритих територіях: окупанти знищили готельно-ресторанний комплекс, пошкодили господарчі будівлі та хвойні насадження.

Крім того, в Богодухівському районі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджене фермерське господарство, рятувальники ліквідували пожежу.

Постраждалих унаслідок російських обстрілів Харківської області цієї ночі не було.

Тим часом на лінії зіткнення в області тривають бойові дії.

Як наголосив очільник області, наші захисники продовжують тримати свої позиції та знищувати живу силу та техніку ворога.

"Минулої доби окупанти здійснили висування окремих підрозділів у районах населених пунктів Байрак та Дементіївка, однак відступили після удару ЗСУ по позиціях окупантів", - розповів Синєгубов.

Фото: росіяни вночі атакували цивільні цілі в Харківській області (facebook.com/synegubov.official)

Нагадаємо, вчора російські окупанти зранку 1 серпня вдарили по Салтівському району Харкова.

Додамо, що 30 липня ворожа армія вдарила по району ХТЗ.

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