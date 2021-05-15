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Пожар в районной больнице ликвидировали в Ивано-Франковской области: никто не пострадал

Автор: РБК-Украина

Спасатели ликвидировали пожар в Лисецкой центральной районной больнице Ивано-Франковской области. Огонь вспыхнул в ординаторской на втором этаже. Жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Информация о возгорании в Лисецкой ЦРБ поступил дежурному управления ГСЧС 15 мая в 13:59. На место пожара выехали спасательные расчеты.

По прибытии на место происшествия они обнаружили потолочное возгорание в ординатуре, расположенной на втором этаже больницы. Спасателям удалось локализовать огонь и в кратчайшие сроки его потушить. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Фото: последствия пожара в ЦРБ в Ивано-Франковской области (facebook.com/MNSIFR)

Напомним, 15 мая на трассе Житомир-Черновцы вблизи с. Веселовка Хмельницкого района произошло дорожно-транспортное происшествие. После столкновения машины загорелись. В результате минимум четыре человека погибли.

Отметим, ранее в Укргидрометцентре объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности. Он будет удерживаться в течение 14-16 мая.

РБК-Украина писало, что 12 мая в Ивано-Франковске загорелось складское помещение в районе аэропорта. Дым от пожара было видно за десятки километров. Спасатели ликвидировали возгорание.

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