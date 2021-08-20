Пожар в пятиэтажке в Броварах локализовали

Спасатели локализовали пожар, который охватил площадь двух квартир и кровли многоэтажного дома в Броварах в пятницу вечером. Спасены четыре человека.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины .

"В 22:44 пожар в пятиэтажном жилом доме в Броварах по ул. Гагарина, 11 локализован на площади около 2 тыс. квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС спасены 4 человека", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что предварительно жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в двух квартирах на пятом этаже жилого дома возник пожар с распространением на кровлю здания.

К тушению привлечены 12 человек и 4 единиц техники ГСЧС. Дополнительно к месту пожара было направлено еще 6 единиц техники, из них 2 автолестницы.