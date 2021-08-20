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В Броварах пожар в пятиэтажке, проводится эвакуация

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Киев, Пятница 20 августа 2021 22:02
В Броварах пожар в пятиэтажке, проводится эвакуация Фото: в Броварах пожар в пятиэтажке, проводится эвакуация (фото facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Сергей Пышкин

Около 20:05 в ГСЧС поступило сообщение о пожаре в жилом пятиэтажном доме в городе Бровары. Все жильцы были эвакуированы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

Согласно данным спасателей, пожар возник в двух квартирах дома. Через некоторое время огонь распространился на кровлю.

К тушению были привлечены 12 человек и 4 единицы техники ГСЧС. Через некоторое время к месту пожара были направлены еще 4 единицы техники и 2 автолестницы.

Площадь огня сейчас устанавливается. Все жильцы дома были эвакуированы.

По предварительной информации, пострадавших и погибших нет.

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