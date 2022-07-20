Пожар в порту Рени потушен: один человек погиб, также тяжело ранен работник порта

Спасатели потушили пожар в порту Рени на Дунае. В результате происшествия один человек погиб, также тяжело ранен пожарный.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ГСЧС в Одесской области.
Сообщается, что пожар охватил три автоцистерны с горюче-смазочными материалами. На месте пожара возле сгоревшей автоцистерны обнаружено тело погибшего мужчины.
В результате пожара получил ожоги работник порта, его каретой СМП в тяжелом состоянии с 95% ожогами тела госпитализировали в реанимационное отделение Ренийской больницы. В ликвидации пожара было задействовано 5 единиц техники и 25 спасателей.
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