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Пожар в порту Рени потушен: один человек погиб, также тяжело ранен работник порта

Фото: пожар в порту Рени потушен (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Константин Широкун

Спасатели потушили пожар в порту Рени на Дунае. В результате происшествия один человек погиб, также тяжело ранен пожарный.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook ГСЧС в Одесской области.

Сообщается, что пожар охватил три автоцистерны с горюче-смазочными материалами. На месте пожара возле сгоревшей автоцистерны обнаружено тело погибшего мужчины.

В результате пожара получил ожоги работник порта, его каретой СМП в тяжелом состоянии с 95% ожогами тела госпитализировали в реанимационное отделение Ренийской больницы. В ликвидации пожара было задействовано 5 единиц техники и 25 спасателей.

Ранее мы писали, что после того, как по Дунаю начали прибывать иностранные суда за зерном, возле устья Быстрое образовался затор.

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