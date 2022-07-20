Пожежа в порту Рені ліквідована: одна людина загинула, також є тяжко поранений

Рятувальники загасили пожежу у порту Рені на Дунаї. Внаслідок пригоди одна людина загинула, також тяжко поранено пожежника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook ДСНС в Одеській області.

Внаслідок пожежі отримав опіки працівник порту, його каретою ШМД у важкому стані з 95% опіками тіла госпіталізували до реанімаційного відділення Ренійської лікарні. У ліквідації пожежі було задіяно 5 одиниць техніки та 25 рятувальників.

Повідомляється, що пожежа охопила три автоцистерни з паливно-мастильними матеріалами. На місці пожежі біля автоцистерни, що згоріла, виявлено тіло загиблого чоловіка.

Раніше ми писали, що після того, як Дунаєм почали прибувати іноземні судна за зерном, біля гирла Швидке утворився затор.

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