Пожар в отеле под Винницей: полиция задержала арендатора базы отдыха

Полиция задержала арендатора гостиничного комплекса в Винницкой области, где в ночь на 22 декабря произошел пожар . Следствие готовит документы для сообщения о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области .

Следствие готовит материалы для объявления женщине о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Напомним, пожар в отеле под Винницей произошел в ночь на 22 декабря. В результате происшествия погибла 21-летняя девушка, еще два человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Отметим, спасатели опубликовали видео с места ночного пожара в гостинице. На кадрах видно, как люди прыгали из окон, спасаясь от огня.