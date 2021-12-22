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Пожар в отеле под Винницей: полиция задержала арендатора базы отдыха

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Винница, Среда 22 декабря 2021 22:42
Пожар в отеле под Винницей: полиция задержала арендатора базы отдыха Фото: после пожара в гостинице под Винницей задержан арендатор базы отдыха (vn.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Полиция задержала арендатора гостиничного комплекса в Винницкой области, где в ночь на 22 декабря произошел пожар. Следствие готовит документы для сообщения о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Винницкой области.

"46-летняя арендатор гостинично-ресторанного комплекса задержана в процессуальном порядке", - говорится в сообщении.

Следствие готовит материалы для объявления женщине о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Напомним, пожар в отеле под Винницей произошел в ночь на 22 декабря. В результате происшествия погибла 21-летняя девушка, еще два человека госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Отметим, спасатели опубликовали видео с места ночного пожара в гостинице. На кадрах видно, как люди прыгали из окон, спасаясь от огня.

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