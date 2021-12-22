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Пожежа в готелі під Вінницею: поліція затримала орендаторку бази відпочинку

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Вінниця, Середа 22 грудня 2021 22:42
Пожежа в готелі під Вінницею: поліція затримала орендаторку бази відпочинку Фото: після пожежі в готелі під Вінницею затримано орендаторку бази відпочинку (vn.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Поліція затримала орендаторку готельного комплексу у Вінницькій області, де у ніч на 22 грудня сталася пожежа. Слідство готує документи для повідомлення про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Вінницької області.

"46-річна орендаторка готельно-ресторанного комплексу затримана в процесуальному порядку", - йдеться в повідомленні.

Слідство готує матеріали для оголошення жінці про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

Нагадаємо, пожежа в готелі під Вінницею сталася в ніч на 22 грудня. В результаті події загинула 21-річна дівчина, ще дві людини госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

Відзначити, рятувальники опублікували відео з місця нічної пожежі в готелі. На кадрах видно, як люди стрибали з вікон, рятуючись від вогню.

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