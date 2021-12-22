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Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в отеле под Винницей

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Винницкая область, Среда 22 декабря 2021 05:51
Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в отеле под Винницей Фото: в Винницкой области в результате пожара погиб человек (dsns_telegram)
Автор: Артур Родивилов

В Винницкой области в ночь на среду, 22 декабря, в результате пожара в комплексе отдыха погиб один человек. Еще двое пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Отмечается, что инцидент произошел в шестиэтажном отеле "Баттерфляй", расположенном в селе Селище, в 02:55. Пожар кровли возник на площади 800 кв. м.

К тушению пожара привлекли 44 спасателя и 13 единиц техники. По состоянию на 05:09 возгорание удалось локализовать, а менее чем через двадцать минут огонь ликвидировали.

Известно, что до прибытия спасателей из помещения эвакуировали 56 человек, в том числе 53 детей (2006-2016 г.р.).

Один человек погиб и двое пострадали при пожаре в отеле под Винницей

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