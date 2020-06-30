Пожар в одесском колледже: в суд направили обвинительные акты

Прокуратура передала в Приморский районный суд города Одессы обвинительный акт по делу о пожаре в одесском торгово-экономическом колледже. Обвинения были выдвинуты против директора и еще троих подозреваемых.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

Акт касается директора колледжа, а также заведующего хозяйством, заведующего дневным отделением экономики и предпринимательства и бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе.

Их обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, которое привело к гибели людей (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса). Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в декабре прошлого года в Одессе произошел пожар в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. В результате происшествия погибли 16 человек, еще более 30 получили ранения.

Ранее суд избрал меру пресечения директору сгоревшего одесского колледжа экономики и права Любови Кочерге в виде круглосуточного домашнего ареста.