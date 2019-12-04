Пожар в одесском колледже локализировали

Пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса локализован в 14:18 на площади 4000 квадратных метров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 14:25, в результате пожара пострадали 14 человек, из них 6-ро пожарных. Одна пострадавшая т полученных травм скончалась в больнице. Продолжается ликвидация пожара.

Отметим, по данным местных СМИ, пострадал 21 человек. Также одна из пострадавших умерла. Впрочем, представитель муниципального департамента здравоохранения Алла Калеева сообщила о 21 пострадавшем, среди которых 9 студентов.

Пострадали студенты: Кристина Чернявская - 17 лет, Юлия Савельева - 17 лет, Софья Свердленко - 17 лет, Мария Куртеева - 16 лет, Елена Бахчиванжи - 16 лет, Анна Басс - 16 лет, Виктория Беркатюк - 17 лет и Юрий Новицкий - 16 лет.

Пожар начался около 10 утра. Возгорание произошло на третьем этаже. В здании размещается ряд фирм и учреждений, в том числе институт морской биологии, одесский филиал института археологии НАН Украины и вышеупомянутый колледж.