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Пожар в Одессе: полиция рассматривает две версии, число пострадавших выросло

Автор: Игорь Литвиненко

Полиция рассматривает две версии пожара в гостиничном комплексе на улице Посмитного в Одессе. Также уточнили, что в результате пожара пострадали 8 человек.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

Среди версий пожара, которые рассматривают правоохранители - неосторожное обращение с огнем и неисправность электрооборудования.

"В рамках начатого уголовного производства назначены пожарно-технические и судебно-медицинские экспертизы. Продолжается досудебное расследование", - сообщили в полиции.

В результате пожара погибли два человека, их личность устанавливается. Три человека были госпитализированы с ожогами, еще пятерым оказали медицинскую помощь на месте.

Напомним, вчера, 17 января, вечером произошел пожар в Одессе в трехэтажном жилом доме, в помещении которого расположен отель. Изначально сообщалось о двух погибших и двух пострадавших в результате пожара.

Как писало РБК-Украина, по данному факту было возбуждено дело по ч.2 ст.270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

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