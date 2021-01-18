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Пожежа в Одесі: поліція розглядає дві версії, число постраждалих зросло

Автор: Игорь Литвиненко

Поліція розглядає дві версії пожежі у готельному комплексі на вулиці Посмітного в Одесі. Також уточнили, що в результаті пожежі постраждали 8 людей.

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Про це повідомили у прес-службі поліції.

Серед версій пожежі, які розглядають правоохоронці - необережне поводження з вогнем, несправність електрообладнання.

"В рамках розпочатого кримінального провадження призначені пожежно-технічні та судово-медичні експертизи. Триває досудове розслідування", - повідомили в поліції.

В результаті пожежі загинули дві людини, їх особа встановлюється. Три людини були госпіталізовані з опіками, ще п'ятьом надали медичну допомогу на місці.

Нагадаємо, вчора, 17 січня, ввечері стався пожежа в Одесі в триповерховому житловому будинку, в приміщенні якого розташований готель. Спочатку повідомлялося про двох загиблих і двох постраждалих в результаті пожежі.

Як повідомляло РБК-Україна, за даним фактом було порушено справу за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

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