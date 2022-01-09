Пожежа в Нью-Йорку забрала життя 19 людей, серед них діти

У Нью-Йорку (США) пожежа забрала життя 19 людей. Як відомо, масштабна пожежа сталася в 19-поверховому будинку в Бронксі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Мер міста Ерік Адамс повідомив, що жертвами пожежі в Бронксі стали 19 осіб. Дев'ять з них - діти. В результаті пожежі 32 людини були госпіталізовані у важкому стані. Ще 63 людини отримали поранення.

"Це жахливий, жахливий, болісний момент для міста Нью-Йорка, і наслідки цієї пожежі дійсно принесуть в наше місто просто біль і відчай", - сказав Адамс.