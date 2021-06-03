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Пожежу на НПЗ в Ірані локалізували: влада повідомила про постраждалих

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Тегеран, Четвер 03 червня 2021 16:05
Пожежу на НПЗ в Ірані локалізували: влада повідомила про постраждалих Фото: пожежа на НПЗ в Ірані-влада повідомила про постраждалих (twitter.com/HeshmatAlavi)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Пожежа на найбільшому в Ірані тегеранському нафтопереробному заводі (НПЗ), який спалахнув увечері 2 червня, вдалося локалізувати. В результаті події постраждали 11 осіб, четверо з них госпіталізовані.

Про це повідомляє телеканал BBC.

За даними видання, повна ліквідація пожежі триватиме до ночі 3 червня. Заступник міністра нафти Ірану Аліреза Садег Абаді подякував пожежникам, зазначивши, що поширення вогню в палаючих резервуарах знаходиться під контролем.

Глава Міністерства надзвичайних ситуацій Ірану Пейман Саберіана повідомив, що в результаті пожежі на НПЗ постраждали 11 осіб. Четверо з них госпіталізовані, сімом медики надали допомогу на місці.

Вранці 3 червня в місцевих ЗМІ з'явилася інформація про вибух одного з палаючих резервуарів. Офіційна влада ці дані спростувала.

Як зазначив глава з громадських зв'язків Тегеранського НПЗ Шакер Хафаї, причиною пожежі не був саботаж. Її встановлять в ході розслідування.

Нагадаємо, масштабна пожежа на Тегеранському НПЗ спалахнула 2 червня. Загорівся резервуар, в якому знаходиться понад 3 млн літрів бензину. Про жертви і постраждалих спочатку не повідомлялося.

Тегеранський НПЗ - це один найбільших нафтопереробних заводів країни. Він забезпечує близько 15% виробництва палива в Ірані. Випускає бензин, дизельне паливо, газойль, мазут та інші нафтопродукти. Знаходиться в південній частині провінції Тегеран.

Зазначимо, вдень 2 червня найбільший військовий корабель іранського флоту " Харг "(Kharg) загорівся і згодом за дивних обставин затонув в Оманській затоці. На кораблі близько 02: 25 стався вибух.

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