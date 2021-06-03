Пожежу на НПЗ в Ірані локалізували: влада повідомила про постраждалих

Пожежа на найбільшому в Ірані тегеранському нафтопереробному заводі (НПЗ), який спалахнув увечері 2 червня , вдалося локалізувати. В результаті події постраждали 11 осіб, четверо з них госпіталізовані.

Про це повідомляє телеканал BBC .

За даними видання, повна ліквідація пожежі триватиме до ночі 3 червня. Заступник міністра нафти Ірану Аліреза Садег Абаді подякував пожежникам, зазначивши, що поширення вогню в палаючих резервуарах знаходиться під контролем.

Глава Міністерства надзвичайних ситуацій Ірану Пейман Саберіана повідомив, що в результаті пожежі на НПЗ постраждали 11 осіб. Четверо з них госпіталізовані, сімом медики надали допомогу на місці.

Вранці 3 червня в місцевих ЗМІ з'явилася інформація про вибух одного з палаючих резервуарів. Офіційна влада ці дані спростувала.

Як зазначив глава з громадських зв'язків Тегеранського НПЗ Шакер Хафаї, причиною пожежі не був саботаж. Її встановлять в ході розслідування.

June 3—Tehran, #Iran

Latest footage of the ongoing blaze at the Tondguyan Oil Refinery located south of the Iranian capital.



The Oil Minister had said last night "there's nothing to worry about." Now the blaze has erupted again & there are reports of an "explosion." pic.twitter.com/YDKSK8hpQo — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) June 3, 2021