Масштабный пожар в Нежине потушили

Жертв и пострадавших нет
Пожар на заводе Нежинского жиркомбината, что в Черниговской области, потушили. Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что вчера в 19:00 25 июля пожар был локализован. А уже в 01 час. 25 мин. 26 июля пожар был ликвидирован. Спасатели добавляют, что жертв и пострадавших нет.
Фото: пожар в Нежине (dsns.gov.ru)
"К тушению были привлечены 13 единиц техники и 45 человек, из них от ГСЧС 10 единиц техники, 41 человек личного состава и вертолет МИ-8 с водосливным устройством", - говорится в сообщении.
Вчера вечером РБК-Украина писало, что в Черниговской области горела средняя территория завода Нежинского жиркомбината.
Кроме того, 17 февраля, в Чернобыльской зоне отчуждения произошел лесной пожар. ГСЧС получили информацию о возгорании деревянного настила на площади около 5 га на территории ГСП "Северная пуща" Дитятковского лесничества (Киевская область).
Как сообщало РБК-Украина, 15 февраля в Киеве произошел пожар в здании Национального авиационного университета.