Масштабный пожар в Нежине потушили

"К тушению были привлечены 13 единиц техники и 45 человек, из них от ГСЧС 10 единиц техники, 41 человек личного состава и вертолет МИ-8 с водосливным устройством", - говорится в сообщении.

Вчера вечером РБК-Украина писало, что в Черниговской области горела средняя территория завода Нежинского жиркомбината.

Кроме того, 17 февраля, в Чернобыльской зоне отчуждения произошел лесной пожар. ГСЧС получили информацию о возгорании деревянного настила на площади около 5 га на территории ГСП "Северная пуща" Дитятковского лесничества (Киевская область).

Как сообщало РБК-Украина, 15 февраля в Киеве произошел пожар в здании Национального авиационного университета.