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Пожар в Москве перекинулся на газозаправочную станцию

Автор: Анастасия Рокитна

Пожар с горящего склада с газовыми баллонами в Москве (Россия) перекинулся на находящуюся рядом газозаправочную станцию. Информации о пострадавших нет.

Об этом сообщает "РИА Новости".

Пожару присвоен повышенный ранг сложности. Из-за угрозы взрыва прибывшие пожарные находятся на безопасном расстоянии.

Тем временем, горящее здание склада с газовыми баллонами разрушилось. Произошло обрушение строения, в котором хранились баллоны.

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Эвакуация людей из жилых домов, расположенных рядом с пылающим ангаром с газовыми баллонами, не проводилась. Движение транспорта ограничено.

Отметим, угроза взрыва в горящем ангаре с газовыми баллонами в Москве сохраняется, а локализация пожара отменена.

Напомним, в прошлом месяце в Рязанской области России вспыхнул крупный пожар на военном складе. Тогда на складе начали детонировать боеприпасы. Позже огонь пошел в сторону населенных пунктов.

Из-за опасности перекидывания огня в Рязанской области эвакуировали местных жителей из 14 населенных пунктов.

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