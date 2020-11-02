Пожежа в Москві перекинулась на газозаправну станцію

Пожежа з палаючого складу з газовими балонами в Москві (Росія) перекинулась на розташовану поруч газозаправну станцію. Інформації про постраждалих немає.

Про це повідомляє "РІА Новости".

Пожежі присвоєно підвищений ранг складності. Через загрозу вибуху пожежники знаходяться на безпечній відстані.

Тим часом, палаюча будівля складу з газовими балонами зруйнувалася. Сталося обвалення будівлі, в якому зберігалися балони.

Евакуація людей з житлових будинків, розташованих поруч з палаючим ангаром з газовими балонами, не проводилася. Рух транспорту обмежено.

Зазначимо, загроза вибуху в палаючому ангарі з газовими балонами в Москві зберігається, а локалізація пожежі скасована.

Нагадаємо, минулого місяця в Рязанській області Росії спалахнула велика пожежа на військовому складі. Тоді на складі почали детонувати боєприпаси. Пізніше вогонь пішов в сторону населених пунктів.

Через небезпеку перекидання вогню в Рязанській області евакуювали місцевих жителів з 14 населених пунктів.