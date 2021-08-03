Пожар в многоквартирном доме в Запорожье потушили, открыто уголовное дело

Запорожское областное управление Нацполиции открыло уголовное дело по факту возгорания крыши в многоэтажном доме. Пожарные уже ликвидировали возгорание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя главы ГУНП в Запорожской области Павла Карабута.
Сейчас жители многоэтажном дома, где произошёл масштабный пожар, собрались в школе №66 вместе с представителями городской и областной власти, спасателями и правоохранителями.
"Открыто уголовное дело по ст. 270 УК Украины (нарушение пожарной безопасности)", - сказал Карабута.
Ранее сообщалось, что в Запорожье вечером 2 августа загорелся много квартирный дом. Причиной возгорания мог стать взрыв газа - днем в доме ремонтировали крышу.