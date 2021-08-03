Пожежу в багатоквартирному будинку в Запоріжжі загасили, відкрито кримінальну справу

Запорізьке обласне управління Нацполіції відкрило кримінальну справу за фактом загоряння даху в багатоповерховому будинку. Пожежники вже ліквідували загоряння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника голови ГУНП у Запорізькій області Павла Карабута.
Наразі мешканці багатоповерховому будинку, де сталася масштабна пожежа, зібралися у школі № 66 разом із представниками міської та обласної влади, рятувальниками та правоохоронцями.
"Відкрито кримінальну справу за ст. 270 КК України (порушення пожежної безпеки)", - сказав Карабута.
Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі ввечері 2 серпня загорівся багато квартирний будинок. Причина загоряння міг стати вибух газу - вдень у будинку ремонтували дах.