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Пожар в многоэтажке в Броварах: полиция начала проверку

Автор: Артур Родивилов

Полиция устанавливает обстоятельства и причины пожара в жилом доме в Броварах. Огонь охватил крышу пятиэтажки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

На место происшествия оперативно прибыли наряды реагирования патрульной полиции Броварского районного управления полиции, спасатели и медики.

"По предварительной информации причиной возгорания стала неисправность электропроводки. К счастью, из людей никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия и обеспечивают охрану общественного порядка возле здания.

Мэр города Игорь Сапожко в Facebook пообещал, что всем пострадавшим найдут временное жилье, а также обеспечат питанием, медикаментами и вещами первой необходимости.

Он отметил, что списки семей формируют сотрудники оперативного штаба возле спортивной площадки во дворе.

Также глава города заверил, что дом будет находиться под охраной полиции и охранной фирмы.

Ранее сообщалось, что в двух квартирах на пятом этаже жилого дома возник пожар с распространением на кровлю здания.

К тушению привлечены 12 человек и 4 единиц техники ГСЧС. Дополнительно к месту пожара было направлено еще 6 единиц техники, из них 2 автолестницы. Пожар локализовали.

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Пожар