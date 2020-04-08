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Пожар на Майдане: Кличко объяснил, почему не начинают восстановительные работы

Новости » Происшествия     08.04.2020 - 12:33
Пожар на Майдане: Кличко объяснил, почему не начинают восстановительные работы
Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам мэра, спасатели подчеркнули, что начать работы в тоннеле пока невозможно

В тоннеле под Крещатиком, где на днях произошел пожар, пока не могут начать восстановительные работы. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что из-за большой загазованности решили немного подождать.

"По данным столичных спасателей, работы в тоннеле начать пока невозможно. Вчера там проводили очередные замеры воздуха. Из-за большой загазованности решили немного подождать. Также спасатели постоянно проверяют кабели, которые не сгорели во время пожара. По поводу причин возгорания, как только будет разрешение на проведение работ, члены комиссии начнут свое расследование, обследуют тщательно весь туннель", - заявил Кличко.

Напомним, в воскресенье, 5 апреля, в Киеве в районе Майдана Независимости горели телекоммуникационные кабели, что вызвало пожар.

Как писало РБК-Украина, в тот же день подземный пожар в районе Майдана Независимости в Киеве удалось ликвидировать. Подчеркивалось, что из-за большого напряжения электрических кабелей пожарные не могли сразу приступить к ликвидации пожара.

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Новости Украины КиевВиталий КличкоКиевпожарМайдан Независимости
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