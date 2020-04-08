Пожежа на Майдані: Кличко пояснив, чому не починають відновлювальні роботи

Фото: Віталій Кличко (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами мера, рятувальники підкреслили, що розпочати роботи в тунелі поки неможливо

У тунелі під Хрещатиком, де днями сталася пожежа, поки не можуть розпочати відновлювальні роботи. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що через велику загазованість вирішили трохи почекати.

"За даними столичних рятувальників, роботи в тунелі розпочати поки що неможливо. Вчора там проводили чергові заміри повітря. Через велику загазованість вирішили трохи почекати. Також рятувальники постійно перевіряють кабелі, що не згоріли під час пожежі. Щодо причин загоряння, як тільки буде дозвіл на проведення робіт, члени комісії розпочнуть своє розслідування, обстежать ретельно весь тунель", - заявив Кличко.

Нагадаємо, у неділю, 5 квітня, у Києві в районі Майдану Незалежності горіли телекомунікаційні кабелі, що спричинило пожежу.

Як писало РБК-Україна, в той же день підземну пожежу в районі Майдану Незалежності в Києві вдалося ліквідувати. Підкреслювалося, що через велику напругу електричних кабелів пожежники не могли відразу приступити до ліквідації пожежі.